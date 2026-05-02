Sur Facebook, le président d’un club bulgare commente l’intégralité des décisions arbitrales de la dernière journée de championnat

C’est normal en Bulgarie. Président du CSKA Sofia 1948 (à ne pas confondre avec la version originale du club), Tsvetomir Naydenov est un personnage fantasque du football bulgare. Propriétaire de la société efbet, qui sponsorise à la fois son équipe, actuellement deuxième du classement, et la D1 nationale (tout va bien), il n’hésite pas à prendre la plume sur Facebook, le réseau social préféré des hommes de son âge, pour, à la manière d’un Jean-Michel Aulas à son prime , écrire sans réfléchir tout ce qui lui passe par la tête.

Exposer les « cafards »

Surnommé Maestro par ses aficionados, Naydenov a récidivé ce vendredi en se fendant d’un (très) long post dans lequel il commente l’intégralité des décisions arbitrales de la dernière journée de championnat , en réaction à la disparition des bilans hebdomadaires publiés par la commission de l’arbitrage locale.…

JD pour SOFOOT.com