Toyota abaisse ses prévisions de bénéfice annuel, écornés par les droits de douane américains

Le géant automobile japonais Toyota, numéro un mondial, a révisé à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice net en 2025-2026, misant désormais sur un effondrement de 44,2% sur un an, dans un "environnement difficile" notamment plombé par les surtaxes douanières américaines.

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Le constructeur s'attend à un bénéfice net de 2.660 milliards de yens (15,46 milliards d'euros) pour l'exercice décalé entamé en avril, contre 3.100 milliards précédemment estimé.

Son bénéfice net au premier trimestre (avril-juin) a fondu de 36,9% à 841 milliards de yens (4,88 milliards d'euros), avec une rentabilité écornée par le coût des droits de douane américains.

Et ce alors même que son chiffre d'affaires trimestriel se maintenait (+3,5%, à 12.253 milliards de yens, soit 71 milliards d'euros).

Les exportations automobiles japonaises vers les Etats-Unis, un marché-clé pour Toyota, se voient imposer depuis avril par Washington des surtaxes de 25%, en plus des 2,5% déjà appliqués précédemment.

A la suite d'un accord conclu fin juillet avec Washington, Tokyo affirme avoir obtenu que les droits de douane totaux appliqués à l'automobile soient ramenés à 15%, mais le calendrier de mise en œuvre reste incertain.

"En raison de l'impact des droits de douane américains et d'autres facteurs, les résultats réels ont enregistré une baisse du résultat d'exploitation, et les prévisions ont été revues à la baisse", a expliqué Toyota jeudi.

L'action du constructeur cédait 0,93% vers 05H30 GMT, après avoir lâché jusqu'à 2,4% juste après la publication.