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Toutes les équipes du groupe B ont réalisé un Mondial historique
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 18:08

Toutes les équipes du groupe B ont réalisé un Mondial historique

Toutes les équipes du groupe B ont réalisé un Mondial historique

Parce qu’il n’y a pas de petite victoire. Composé de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, du Qatar et de la Suisse, le groupe B du Mondial 2026 présente une petite particularité : chacune des équipes engagée a réalisé la performance de son histoire en Coupe du monde .

→ La Suisse d’abord : quart de finaliste malheureuse face à l’Argentine (3-1), la Nati a égalisé son parcours de 1954 , sauf que cette fois-ci, elle est assurée de terminer septième du classement final et non huitième, comme 72 ans plus tôt. Un bonnet d’âne qui revient au Maroc qui, contrairement à la Suisse, n’a pas marqué lors de son quart contre la France.…

JD pour SOFOOT.com

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