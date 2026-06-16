 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hervé Renard à la rescousse !
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 18:29

Herve RENARD head coach of France during the Paris Olympic Games 2024 women's match between France and Brazil at Stade de la Beaujoire on August 3, 2024 in Nantes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Herve RENARD head coach of France during the Paris Olympic Games 2024 women's match between France and Brazil at Stade de la Beaujoire on August 3, 2024 in Nantes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Attendu au Mexique au chevet de la Tunisie, Hervé Renard semble être l'homme de la situation pour redresser des Aigles de Carthage en grande difficulté. À 57 ans, le champion d'Afrique 2012 et 2015 prépare une nouvelle tambouille pour cette mission commando.

Les chemises blanches parfaitement repassées, pliées et empilées dans les valises, Hervé Renard connaît sa destination. La lourde défaite de la bande d’Ellyes Skhiri face à la Suède (5-1) pour son entrée en lice dans la compétition a coûté très cher à Sabri Lamouchi, remercié sans tarder pour laisser place à un fin connaisseur du football africain. Pour sauver la Tunisie d’un cinglant désastre sur la scène internationale, le Savoyard peut compter sur son expérience : le tacticien de 57 ans a appris à en remuer des troupes, que ce soit pour les mener sur le toit de l’Afrique ou signer de bel exploits en Coupe du monde.

Ramener l’équilibre et de la force

On ne compte plus le nombre d’années où la Tunisie n’arrive plus à faire rêver grand monde. Et ça n’en prenait pas vraiment le chemin dans cette compétition. Alors plutôt que de s’entêter, la fédération a préféré couper net, quitte à prolonger une instabilité qui n’en finit plus. « On peut dire que c’est une fédération qui manque de structure, mais là, c’est une situation très particulière, détaille Alain Giresse, sélectionneur des Aigles de Carthage de 2018 à 2019. Quand j’étais en poste, j’ai subi des pressions quant aux compositions de mon équipe de la part de la direction. Je suis resté dans ma posture en suivant les analyses de mon staff. » Rien n’a pour le moment filtré mais c’est dans ce contexte que Sabri Lamouchi s’est embourbé. Le Français d’origine tunisienne est d’ailleurs devenu le premier technicien à devoir plier bagage après son entrée en lice en Coupe du monde depuis Andy Beattie avec l’Écosse en 1954. Mais l’ancien coach du Stade rennais n’est pas le seul à avoir galéré à ce poste. Depuis la victoire de la CAN en 2004, les sélectionneurs se sont enchaînés sans succès. En 2024, pas moins de quatre entraîneurs se sont succédés : Jalel Kadri, Montasser Louhichi, Faouzi Benzarti et Kais Yaâkoubi.…

Propos recueillis par SW, sauf mentions.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une inquiétude de dernière minute avant France-Sénégal
    Une inquiétude de dernière minute avant France-Sénégal
    information fournie par So Foot 16.06.2026 19:42 

    Après la météo, place au point pelouse. Et verdict, le premier est plus rassurant que le second, car si l’équipe de France devrait jouer le Sénégal sous 25 degrés au MetLife Stadium, l’état de la pelouse de l’enceinte d’East Rutherford pose question à près d’une ... Lire la suite

  • L'AC Milan a trouvé le remplaçant de Massimiliano Allegri
    L'AC Milan a trouvé le remplaçant de Massimiliano Allegri
    information fournie par So Foot 16.06.2026 19:23 

    Le retour du vrai Amorim-ball ? Six mois après avoir été débarqué de Manchester United, Ruben Amorim a trouvé un nouveau point de chute. Après une expérience ratée, le Portugais rebondit en Serie A, à l’AC Milan . Il succède donc à Massimiliano Allegri, parti à ... Lire la suite

  • Amir Ghalonei dénonce le traitement réservé à la sélection iranienne
    Amir Ghalonei dénonce le traitement réservé à la sélection iranienne
    information fournie par So Foot 16.06.2026 19:11 

    Touché, mais pas coulé. Si la fête se poursuit en Amérique du Nord malgré les nombreuses controverses suscitées par la Coupe du monde, Amir Ghalenoei est monté au créneau pour dénoncer les conditions de participation de la sélection iranienne . Entre les galères ... Lire la suite

  • Tyler Bindon écrit l'Histoire de la Coupe du monde à sa façon
    Tyler Bindon écrit l'Histoire de la Coupe du monde à sa façon
    information fournie par So Foot 16.06.2026 18:40 

    Telle mère, tel fils. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure du nul particulièrement plaisant et spectaculaire entre la Nouvelle-Zélande et l’Iran (2-2), Tyler Bindon a écrit l’histoire. À 21 ans, le Néo-Zélandais a imité sa mère Jenny Bindon , qui avait elle ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank