Hervé Renard à la rescousse !

Herve RENARD head coach of France during the Paris Olympic Games 2024 women's match between France and Brazil at Stade de la Beaujoire on August 3, 2024 in Nantes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Attendu au Mexique au chevet de la Tunisie, Hervé Renard semble être l'homme de la situation pour redresser des Aigles de Carthage en grande difficulté. À 57 ans, le champion d'Afrique 2012 et 2015 prépare une nouvelle tambouille pour cette mission commando.

Les chemises blanches parfaitement repassées, pliées et empilées dans les valises, Hervé Renard connaît sa destination. La lourde défaite de la bande d’Ellyes Skhiri face à la Suède (5-1) pour son entrée en lice dans la compétition a coûté très cher à Sabri Lamouchi, remercié sans tarder pour laisser place à un fin connaisseur du football africain. Pour sauver la Tunisie d’un cinglant désastre sur la scène internationale, le Savoyard peut compter sur son expérience : le tacticien de 57 ans a appris à en remuer des troupes, que ce soit pour les mener sur le toit de l’Afrique ou signer de bel exploits en Coupe du monde.

Ramener l’équilibre et de la force

On ne compte plus le nombre d’années où la Tunisie n’arrive plus à faire rêver grand monde. Et ça n’en prenait pas vraiment le chemin dans cette compétition. Alors plutôt que de s’entêter, la fédération a préféré couper net, quitte à prolonger une instabilité qui n’en finit plus. « On peut dire que c’est une fédération qui manque de structure, mais là, c’est une situation très particulière, détaille Alain Giresse, sélectionneur des Aigles de Carthage de 2018 à 2019. Quand j’étais en poste, j’ai subi des pressions quant aux compositions de mon équipe de la part de la direction. Je suis resté dans ma posture en suivant les analyses de mon staff. » Rien n’a pour le moment filtré mais c’est dans ce contexte que Sabri Lamouchi s’est embourbé. Le Français d’origine tunisienne est d’ailleurs devenu le premier technicien à devoir plier bagage après son entrée en lice en Coupe du monde depuis Andy Beattie avec l’Écosse en 1954. Mais l’ancien coach du Stade rennais n’est pas le seul à avoir galéré à ce poste. Depuis la victoire de la CAN en 2004, les sélectionneurs se sont enchaînés sans succès. En 2024, pas moins de quatre entraîneurs se sont succédés : Jalel Kadri, Montasser Louhichi, Faouzi Benzarti et Kais Yaâkoubi.…

Propos recueillis par SW, sauf mentions.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com