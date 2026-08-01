Tout comprendre de la situation des Girondins de Bordeaux

Cédés ce vendredi par Gérard Lopez au fonds d'investissement Sparta Capital, les Girondins de Bordeaux voient enfin l'espoir renaître. Toutefois, le spectre de la liquidation judiciaire hante encore l'avenir immédiat des Bordelais tant que le CNOSF et le COMEX de la FFF n'ont pas rendu leurs décisions. Décryptage.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas du côté de Bordeaux. Alors que le couperet d’une liquidation judiciaire se rapprochait inéluctablement à l’approche du passage devant le CNOSF, initialement prévu ce vendredi 31 juillet, les Girondins ont finalement vu une bouée de sauvetage se présenter à eux. Après cinq ans à la tête du club au scapulaire, Gérard Lopez a cédé l’institution bordelaise au fonds d’investissement Sparta Capital qui pourrait bien empêcher l’exclusion de Bordeaux des compétitions nationales s’ils parviennent à réunir les 10 millions d’euros réclamés.

→ Qui est derrière Sparta Capital ?

Après l’ère Gérard Lopez s’ouvre donc celle de Sparta Capital, mais pour combien de temps ? Le fonds d’investissement britannique fondé en 2021 négociait depuis déjà trois mois la reprise des Girondins avec Gérard Lopez qui s’est donc enfin décidé à céder le FGCB. Le fonds d’investissement est donc devenu propriétaire du sextuple champion de France pour un euro symbolique comme l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois s’y était engagé le 15 juillet dernier devant la commission d’appel de la DNCG. Mais selon les informations de Sud Ouest , la gouvernance de Sparta Capital pourrait n’être que temporaire, le fonds d’investissement ne serait en réalité qu’un relais pour attirer de nouveaux investisseurs.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com