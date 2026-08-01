 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tout comprendre de la situation des Girondins de Bordeaux
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 21:36
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Tout comprendre de la situation des Girondins de Bordeaux

Tout comprendre de la situation des Girondins de Bordeaux

Cédés ce vendredi par Gérard Lopez au fonds d'investissement Sparta Capital, les Girondins de Bordeaux voient enfin l'espoir renaître. Toutefois, le spectre de la liquidation judiciaire hante encore l'avenir immédiat des Bordelais tant que le CNOSF et le COMEX de la FFF n'ont pas rendu leurs décisions. Décryptage.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas du côté de Bordeaux. Alors que le couperet d’une liquidation judiciaire se rapprochait inéluctablement à l’approche du passage devant le CNOSF, initialement prévu ce vendredi 31 juillet, les Girondins ont finalement vu une bouée de sauvetage se présenter à eux. Après cinq ans à la tête du club au scapulaire, Gérard Lopez a cédé l’institution bordelaise au fonds d’investissement Sparta Capital qui pourrait bien empêcher l’exclusion de Bordeaux des compétitions nationales s’ils parviennent à réunir les 10 millions d’euros réclamés.

→ Qui est derrière Sparta Capital ?

Après l’ère Gérard Lopez s’ouvre donc celle de Sparta Capital, mais pour combien de temps ? Le fonds d’investissement britannique fondé en 2021 négociait depuis déjà trois mois la reprise des Girondins avec Gérard Lopez qui s’est donc enfin décidé à céder le FGCB. Le fonds d’investissement est donc devenu propriétaire du sextuple champion de France pour un euro symbolique comme l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois s’y était engagé le 15 juillet dernier devant la commission d’appel de la DNCG. Mais selon les informations de Sud Ouest , la gouvernance de Sparta Capital pourrait n’être que temporaire, le fonds d’investissement ne serait en réalité qu’un relais pour attirer de nouveaux investisseurs.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nouveau revers pour Strasbourg
    Nouveau revers pour Strasbourg
    information fournie par So Foot 01.08.2026 22:34 

    Brighton 4-3 Strasbourg Buts : Gross (24 e SP), Boscagli (30 e ), Cashin (47 e ), Rutter (98 e ) pour les Seagulls // Amo-Ameyaw (6 e ), Godo (14 e ), Kodia (117 e ) pour le RCSA On peut encaisser un but mais pas treize. Largement battu par le Sporting Portugal ... Lire la suite

  • Le Real Madrid accroché par la Fiorentina
    Le Real Madrid accroché par la Fiorentina
    information fournie par So Foot 01.08.2026 21:51 

    Real Madrid 2-2 Fiorentina Buts : Endrick (12 e ), Ciria (24 e ) pour les Merengues // Piccoli (41 e ), Kean (58 e ) pour la Viola Coup d’arrêt. Après s’être imposé largement face à Leganés lors de leur premier match de préparation le 28 juillet dernier (4-1), ... Lire la suite

  • Bonne nouvelle à Bordeaux : la somme nécessaire au rachat des Girondins a été apportée
    Bonne nouvelle à Bordeaux : la somme nécessaire au rachat des Girondins a été apportée
    information fournie par So Foot 01.08.2026 21:21 

    Certains peuvent pousser un ouf de soulagement. Alors qu’il manquait encore près de cinq millions d’euros ce samedi midi selon les informations de Sud Ouest , le quotidien régional a rapporté plus tard dans la journée que les 10 millions d’euros nécessaires étaient ... Lire la suite

  • Léon Marchand de retour à Paris pour l'Euro de natation
    Léon Marchand de retour à Paris pour l'Euro de natation
    information fournie par AFP Video 01.08.2026 19:23 

    Touché aux adducteurs aux Championnats de France, Léon Marchand participera bien à l'Euro de natation à partir du 10 août à Paris. Le quadruple champion olympique est pour l'instant inscrit sur quatre courses: les 200 et 400 m quatre nages, le 200 m papillon et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank