Tous les détails sur le tirage au sort de la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 15:29

Tous les détails sur le tirage au sort de la Coupe du monde 2026

Tous les détails sur le tirage au sort de la Coupe du monde 2026

Les choses se précisent.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 aura lieu ce vendredi 5 décembre à 18h , heure française. En présence de Donald Trump, de Didier Deschamps, mais sans la délégation iranienne, la cérémonie se tiendra au Kennedy Center de Washington et sera diffusée sur M6.…

CMF pour SOFOOT.com

Sport
