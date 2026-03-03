 Aller au contenu principal
La direction de l'arbitrage revient sur le troisième but marseillais dans l'Olympico
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 20:25

Circulez, il n’y a rien à voir. Dans le désormais traditionnel débrief, ici de la 24ᵉ journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage est revenue sur le troisième et dernier but de l’Olympique de Marseille lors de l’Olympico face à Lyon ce dimanche (3-2). Selon les arbitres des arbitres, Emerson, auteur d’un coup d’épaule sur Endrick, lors de l’action du pion de Pierre-Emerick Aubameyang, ne fait pas faute : « Stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L’analyse de l’arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé. »

Carton rouge justement retiré à Belkhdim

Ce debrief est aussi revenu sur une action litigieuse lors de Monaco-Angers (2-0) samedi . Dans un premier temps, Guillaume Paradis avait exclu Yassin Belkhdim pour une semelle en avant sur le tibia de Lamine Camara . Suite à l’intervention de la VAR, le milieu du SCO s’était vu retirer cette sanction. Après nouvelle analyse de la situation, la direction de l’arbitrage a déclaré que « le geste ne présente donc pas les caractéristiques d’une mise en danger avérée de l’intégrité physique de l’adversaire au sens des Lois du jeu. L’arbitre vidéo a donc justement estimé que la décision initiale prise par l’arbitre était une erreur manifeste : un avertissement était bien attendu. »

TM pour SOFOOT.com

