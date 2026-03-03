 Aller au contenu principal
Ruud Gullit juge que « le foot est devenu horrible »
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 20:44

C’était mieux avant ? Lors d’un passage télé sur la chaîne de télévision néerlandaise Ziggo Sport lundi, Ruud Gullit est apparu particulièrement critique envers le football moderne . L’ancien grand milieu néerlandais de l’AC Milan en a gros sur la patate : « J’ai décidé d’arrêter de regarder le football. Je n’y prends simplement plus aucun plaisir. J’ai regardé Arsenal contre Chelsea… Quel match lamentable. »

« Où sont les joueurs qui ont des couilles ?  »

L’ancien numéro 10 des Oranje a été plus loin dans sa réflexion. Selon lui, le football est devenu trop aseptisé et c’est en grande partie à cause des consignes tactiques toujours plus poussées : « Je vois des joueurs qui cherchent à obtenir des corners, des touches, je vois des ramasseurs de balles prêts à donner des serviettes aux joueurs. Le football est devenu absolument horrible […] « Tout le monde exécute des tâches sur le terrain, on dirait que tout est contrôlé par un ordinateur. J’attends le retour des joueurs qui osent défier les défenseurs, comme Lamine Yamal. La joie et le plaisir de jouer me manquent. Où sont les dribbles ? Où sont les joueurs qui ont des couilles ? Pourquoi tout le monde fait des passes, des passes, et encore des passes ? » Reconverti au poste d’entraîneur dès 1996, Gullit était notamment passé par Chelsea, Newcastle, mais aussi par Feyenoord ou le Los Angeles Galaxy. Adjoint des Pays-Bas de 2017 à 2018, le Ballon d’or 1987 n’a pas retrouvé de poste depuis.

TM pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank