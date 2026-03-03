Rüdiger s'est fait un nouvel ennemi contre Getafe

La pilule ne passe pas. Au lendemain de la victoire de son équipe contre le Real Madrid (0-1), le latéral gauche de Getafe Diego Rico reste quelque peu amer . Et pour cause, au cours de la rencontre et alors qu’il était au sol, le joueur espagnol a reçu un sale coup de genou sur le visage de la part d’Antonio Rüdiger , sans que ce dernier ne reçoive le moindre carton. Une faute que le joueur de Getafe a vertement dénoncée ce mardi , à l’occasion d’un entretien accordé à COPE.

« Il aurait pu me laisser inanimé »

Selon Diego Rico, l’intentionnalité de la faute ne fait aucun doute : « Tout le monde sait qu’il [Rüdiger] a fait exprès. Lors de l’action précédente, nous avions déjà eu une altercation. Il y a eu une faute sifflée, et en retournant vers sa défense, il proférait des insultes. Puis, quand le ballon est arrivé sur moi, on voit bien qu’il écarte son coéquipier pour me casser la figure. S’il avait mieux visé, il aurait pu me laisser inanimé sur la pelouse » .…

CMF pour SOFOOT.com