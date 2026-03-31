Tous les billets de train à moitié prix : la réponse lituanienne à la flambée des carburants

La ristourne, annoncée par la compagnie publique LTG Link et le ministère des Transports, concerne tout le réseau national du pays balte.

Un train en gare de Vilnius (illustration) ( AFP / PETRAS MALUKAS )

Quelles mesures face à l'explosion des factures à la pompe? En Lituanie, la compagnie ferroviaire du pays a annoncé mardi 31 mars diviser par deux le prix de tous les billets de train sur le réseau national en réponse à la flambée des cours des carburants provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

La réduction de 50% s'appliquera du 1er avril au 31 mai, sur tous les trajets domestiques et pour toutes les classes. Elle est cumulable avec des remises existantes, ont indiqué dans un communiqué la compagnie publique LTG Link et le ministère des Transports.

"Des familles aux étudiants, en passant par les aînés, tous profiteront de ces tarifs plus abordables. Personne ne devrait être victime de la flambée des prix", a justifié le ministre, Juras Taminskas, dans ce communiqué.

LTG Link a en revanche décidé de suspendre pendant la période concernée "la tarification dynamique" qui permet aux usagers de trouver des tarifs plus intéressants en réservant le plus tôt possible. La réduction ne se cumule pas non plus avec d'autres offres commerciales, comme la tarification de groupe.

Côté européen, la Commission européenne a appelé mardi les Etats membres à agir de façon "coordonnée" face à la flambée du pétrole, et à éviter des "mesures susceptibles d'augmenter la consommation de carburant". "Nous devons agir ensemble, en véritable Union", a réclamé peu avant le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen.

Réponses diverses

Dans un courrier adressé aux ministres, Dan Jorgensen a aussi conseillé aux Vingt-Sept de "promouvoir des mesures" pour réduire la demande de pétrole, notamment dans le secteur des transports.

Face à cette flambée du pétrole et du gaz, les États européens ont réagi en ordre dispersé. L'Espagne a présenté un plan de 5 milliards d'euros incluant une baisse de la TVA et une remise allant jusqu'à 30 centimes par litre de carburant à la pompe. En Italie, un décret-loi a réduit — temporairement — le prix des carburants de 25 centimes par litre. Des mesures similaires ont été prises au Portugal et en Suède.

La Hongrie et la Croatie ont annoncé le plafonnement des prix du carburant. La France, en difficulté budgétaire, a opté pour des aides ciblées d'environ 70 millions d'euros pour les agriculteurs, pêcheurs et transporteurs, sans envisager de mesures plus générales qui aggraveraient le déficit.