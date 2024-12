information fournie par So Foot • 21/12/2024 à 14:20

Tours-Lorient annulé !

Coup de théâtre à Tours !

Alors que le FC Tours, descendu en R1, se faisait une joie de recevoir Lorient, leader de Ligue 2, au stade de la Vallée du Cher, les Tourangeaux et leurs supporters vont devoir remballer leur bonne humeur et leur impatience. En effet, la rencontre, prévue à 18 heures ce samedi, n’aura pas lieu. Une annonce arrivée à seulement cinq heures du coup d’envoi, via un communiqué de la FFF, qui a informé les fans qu’ils étaient « appelés à ne pas se rendre au stade de la Vallée du Cher ». …

JF pour SOFOOT.com