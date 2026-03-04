Toulouse met l'OM à la porte en Coupe de France

Trois jours seulement après l'ivresse d'une victoire contre l'OL, le Vélodrome a plongé dans le chaos, ce mercredi soir, en voyant l'OM se faire sortir de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au but (2-2, 3 TAB 4). Marseille menait pourtant deux fois, mais le TFC n'a jamais rien lâché.

Marseille 2-2 (3 TAB 4) Toulouse

Buts : Greenwood (2 e SP), Paixão (56 e ) pour l’OM // Gboho (13 e ), Cresswell (60 e ) pour le TFC

Tirs au but réussis : Greenwood, Aubameyang, Aguerd côté OM // Dönnum, Gboho, Sidibé, Diop côté TFC …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com