À l’usure, Nice se débarrasse de Lorient aux pénos et se qualifie pour les demi-finales
Lorient 0-0 (5-6 TAB) Nice
Tirs au but réussis : Cadiou, Talbi, Kouassi, Katseris et Faye pour les Merlus // Clauss, Sanson, Kevin Carlos, Mendy, Vanhoutte et Ali Cho pour les Aiglons
Tirs au but manqués : Soumano, Avom et Meïté à Lorient // Bernardeau et Louchet à Nice …
TJ pour SOFOOT.com
