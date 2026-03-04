 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À l’usure, Nice se débarrasse de Lorient aux pénos et se qualifie pour les demi-finales
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 23:16

À l’usure, Nice se débarrasse de Lorient aux pénos et se qualifie pour les demi-finales

À l’usure, Nice se débarrasse de Lorient aux pénos et se qualifie pour les demi-finales

Lorient 0-0 (5-6 TAB) Nice

Tirs au but réussis : Cadiou, Talbi, Kouassi, Katseris et Faye pour les Merlus // Clauss, Sanson, Kevin Carlos, Mendy, Vanhoutte et Ali Cho pour les Aiglons

Tirs au but manqués : Soumano, Avom et Meïté à Lorient // Bernardeau et Louchet à Nice

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank