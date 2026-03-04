Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
En infériorité numérique, Newcastle surclasse Manchester United avec un banger de William Osula
information fournie par So Foot•04/03/2026 à 23:20
En infériorité numérique, Newcastle surclasse Manchester United avec un banger de William Osula
Newcastle 2-1 Manchester United
Buts : Gordon (SP, 45
e
+6) et Osula (90
e
) pour les Magpies // Casemiro (45
e
+9) pour les Red Devils
Nouvelle déception pour l’OM, une seconde pour Habib Beye. Après la défaite de l’OM aux tirs au but en quarts de finale de la Coupe de France, le coach marseillais s’est donc fait éliminer une seconde fois de la compétition cette saison avec deux clubs de Ligue ...
Lire la suite
Trois jours seulement après l'ivresse d'une victoire contre l'OL, le Vélodrome a plongé dans le chaos, ce mercredi soir, en voyant l'OM se faire sortir de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au but (2-2, 3 TAB 4). Marseille menait pourtant deux fois, mais ...
Lire la suite
Lorient 0-0 (5-6 TAB) Nice Tirs au but réussis : Cadiou, Talbi, Kouassi, Katseris et Faye pour les Merlus // Clauss, Sanson, Kevin Carlos, Mendy, Vanhoutte et Ali Cho pour les Aiglons Tirs au but manqués : Soumano, Avom et Meïté à Lorient // Bernardeau et Louchet ...
Lire la suite
Brighton 0-1 Arsenal But : Saka (9 e ) pour les Gunners Soirée parfaite pour les Gunners. Fidèle à son football et à ses résultats minimalistes, Arsenal s’est imposé à Brighton (0-1) . Le seul but de la rencontre a été inscrit par Bukayo Saka, qui marque de la ...
Lire la suite
