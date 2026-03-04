 Aller au contenu principal
Arsenal prend de l’avance grâce au nul de City, Chelsea gifle Villa avec un grand João Pedro
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 23:15

Brighton 0-1 Arsenal

But : Saka (9 e ) pour les Gunners

Soirée parfaite pour les Gunners. Fidèle à son football et à ses résultats minimalistes, Arsenal s’est imposé à Brighton (0-1) . Le seul but de la rencontre a été inscrit par Bukayo Saka, qui marque de la meilleure des manières sa 300 e avec le club de Londres. Dans le même temps, la mauvaise opération de City à domicile contre Nottingham Forest (2-2) permet à Arsenal de prendre provisoirement sept points d’avance en tête de la Premier League (avec tout de même un match de plus). Et ce, malgré Semenyo et Rodri, et surtout à cause de ce filou de Gibbs-White, auteur d’un superbe but du talon.…

TJ pour SOFOOT.com

