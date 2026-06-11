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Toulouse impose un couvre-feu pour la Coupe du monde
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 16:19

Toulouse impose un couvre-feu pour la Coupe du monde

Toulouse impose un couvre-feu pour la Coupe du monde

Qui n’est pas nostalgique du confinement ? Le télétravail, les réunions en short, les attestations pour aller acheter du pain… Après Clermont-Ferrand, c’est la ville de Toulouse qui a décidé de remettre le couvert : la mairie va instaurer un couvre-feu de 22h à 5h pour les moins de 16 ans non accompagnés, certains soirs de Coupe du monde.

Les Bleus, le Maroc et la Tunisie concernés

Le couvre-feu sera notamment mis en place les soirs de matchs de l’équipe de France, soit le mardi 16 juin, le lundi 22 juin et le vendredi 26 juin. Mais les Bleus ne seront pas les seuls concernés . La mesure s’appliquera aussi à Brésil-Maroc, samedi 13 juin, Écosse-Maroc, vendredi 19 juin, Maroc-Haïti, mercredi 24 juin, et Tunisie-Pays-Bas, jeudi 25 juin.…

MJ pour SOFOOT.com

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