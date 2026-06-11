Cette promesse que le PSG cherche encore à prêter

Pas encore prêt. Il était arrivé par la grande porte et pourrait, de nouveau, disparaitre des radars pendant quelque temps. Le Brésilien Gabriel Moscardo devrait de nouveau être prêté par la PSG la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’annonce le média ESPN Brésil qui assure que Moscado ne restera pas au Portugal, lui qui a disputé 39 rencontres avec Braga cette saison pour seulement 12 petites titularisations.

Un 4 ème prêt consécutif envisagé

Pas encore assez poli pour disputer des matchs sous le maillot parisien, le Brésilien arrivé en 2024 contre 20 millions d’euros pourrait connaitre un quatrième prêt consécutif après celui de Corinthias à son arrivée, puis Reims, puis Braga donc. Celui qui avait parlé du « plus beau jour de sa vie » lorsqu’il avait rejoint la bande à Luis Enrique, a un contrat qui court jusqu’en 2028 et toujours 0 minutes avec les Parisiens. Le quotidien brésilien rajoute qu’un retour au Brésil est peu probable.…

TC pour SOFOOT.com