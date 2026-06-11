Julian Nagelsmann a cru qu’Assan Ouédraogo était bourré

Vous avez-bu monsieur ? Convoqué en urgence pour le Mondial pour remplacer Lennart Karl, Assan Ouédraogo a vécu des derniers jours hors du temps . Et tout a démarré au moment où le sélectionneur, Julian Nagelsmann, l’a appelé pour lui annoncer qu’il rejoindrait le groupe allemand . Un appel aux questions parfois… étrange !

« J’étais allongé sur une chaise longue, je me détendais tranquillement avec des amis , a-t-il introduit devant les médias. Puis j’ai reçu l’appel et tout s’est enchaîné à toute vitesse. J’ai couru me mettre un peu à l’écart pour que personne ne m’entende . »…

JF pour SOFOOT.com