 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Julian Nagelsmann a cru qu’Assan Ouédraogo était bourré
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 17:46

Julian Nagelsmann a cru qu’Assan Ouédraogo était bourré

Julian Nagelsmann a cru qu’Assan Ouédraogo était bourré

Vous avez-bu monsieur ? Convoqué en urgence pour le Mondial pour remplacer Lennart Karl, Assan Ouédraogo a vécu des derniers jours hors du temps . Et tout a démarré au moment où le sélectionneur, Julian Nagelsmann, l’a appelé pour lui annoncer qu’il rejoindrait le groupe allemand . Un appel aux questions parfois… étrange !

« J’étais allongé sur une chaise longue, je me détendais tranquillement avec des amis , a-t-il introduit devant les médias. Puis j’ai reçu l’appel et tout s’est enchaîné à toute vitesse. J’ai couru me mettre un peu à l’écart pour que personne ne m’entende . »…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Aulas mis sur la touche à la Métropole de Lyon ?
    Aulas mis sur la touche à la Métropole de Lyon ?
    information fournie par So Foot 11.06.2026 18:44 

    Jean-Michel Aulas pensait peut-être en avoir fini avec les communiqués depuis son départ de l’OL. Raté. En effet, la présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a demandé à l’ancien patron des Gones de se mettre en retrait de ses fonctions de vice-président ... Lire la suite

  • Des supporters mexicains se rassemblent le 11 juin 2026 à Mexico avant le coup d'envoi du match d'ouverture du Mondial-2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud ( AFP / Alfredo ESTRELLA )
    Mondial-2026: Mexico prêt à donner le coup d'envoi d'un tournoi inédit et sous tension
    information fournie par AFP 11.06.2026 18:25 

    Le "futbol" s'apprête à reprendre ses droits avec le match d'ouverture du Mondial-2026 opposant le Mexique à l'Afrique du Sud jeudi à 13h00 locales (21h00 heure de Paris), sur fond de tensions géopolitiques et de polémiques en séries. . "Ahorita, Mexico !" "Mexico, ... Lire la suite

  • Ambiance surchauffée au Mondial... Et ce n'est pas une bonne nouvelle!
    Ambiance surchauffée au Mondial... Et ce n'est pas une bonne nouvelle!
    information fournie par France 24 11.06.2026 18:09 

    Plusieurs matchs de ce Mondial vont se dérouler sous une chaleur écrasante. Des conditions qui pourront être difficiles à supporter pour les joueurs et pour les spectateurs. Toutes les équipes ne sont d'ailleurs pas logées à la même enseigne et cela peut influencer ... Lire la suite

  • Les utilisateurs d'IPTV pourraient avoir de mauvaises surprises pendant le Mondial
    Les utilisateurs d'IPTV pourraient avoir de mauvaises surprises pendant le Mondial
    information fournie par So Foot 11.06.2026 18:07 

    Une Coupe du monde tranquille devant l’IPTV ? Mauvaise nouvelle : l’Arcom a décidé de jouer les trouble-fête. Pendant le Mondial, le régulateur de l’audiovisuel public prévoit de bloquer en temps réel les flux pirates pour limiter le streaming illégal des matchs. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank