Toulouse enregistre un transfert record avec Jaydee Canvot
*Bruit de la machine à billets*
Le feuilleton Jaydee Canvot a trouvé son dénouement ce vendredi, et Toulouse peut souffler et exulter. L’intérêt de Crystal Palace s’est concrétisé par un transfert record pour le TFC , à hauteur d’environ 26,5 millions d’euros (23 millions de livres), selon L’Équipe . Un montant qui dépasse même celui d’ Issa Diop, parti à West Ham pour 25 millions d’euros en 2018 .…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer