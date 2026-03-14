Toujours pas de victoire pour Reims, renversé en quelques minutes !

Toujours pas de victoire pour Reims, renversé en quelques minutes !

Reims 1-2 Rodez

Buts : Ibrahim (43 e ) pour Reims // Baaloudj (87 e ) et Arconte (90 e +6, SP) pour Rodez

Sept matchs toutes compétitions confondues, ça commence à faire long… Privé de succès depuis le début du mois de février (cinq nuls en championnat, une défaite en Coupe de France à Strasbourg), Reims s’est incliné ce samedi : lors de la 27 e journée de Ligue 2, le cinquième du classement (à quatre points du Mans, troisième et vainqueur la veille de Nancy) s’est en effet fait renverser par Rodez (sixième, désormais à égalité) en toute fin de partie alors qu’il a mené de la 43 e à la 87 e minute.…

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