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Grande première pour l'arbitrage français lors de la finale de la Coupe LFFP
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 17:38

Grande première pour l'arbitrage français lors de la finale de la Coupe LFFP

Grande première pour l'arbitrage français lors de la finale de la Coupe LFFP

Il n’y a pas que des mauvais côtés dans cette finale. Le choc entre le PSG et l’OL Lyonnes , délocalisé du côté d’Abidjan, sera arbitré par un corps arbitral 100% féminin . Une grande première dans l’histoire du football tricolore. « Grande première aujourd’hui dans l’histoire de l’arbitrage français. A l’occasion de la Coupe LFFP entre l’OL Lyonnes et le Paris SG disputée aujourd’hui à 18h30 à Abidjan (Côte d’Ivoire), une équipe d’arbitres 100 % féminine (centrale, assistantes, vidéo) officiera sur un match officiel avec la VAR , détaille ainsi la Ligue à quelques heures du coup d’envoi. Le quintet arbitral se compose d’Emeline Rochebilière (centrale), Melissa Rossignol et Siham Boudina (assistantes), Clémence Goncalves (4e arbitre), Elisa Daupeux et Maïka Vanderstichel (arbitre vidéo et arbitre assistante vidéo). »

Dans la capitale ivoirienne, Parisiennes et Lyonnaises se disputeront le tout premier sacre dans cette compétition créée de toutes pièces en début de saison. Déjà vainqueures à deux reprises face aux joueuses de la capitale (6-1 en septembre et 1-0 début février au Parc des Princes), les Lyonnaises feront office de grandes favorites pour écrire l’histoire.…

TB pour SOFOOT.com

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