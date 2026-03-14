Le Bayern voit rouge mais sauve le nul à Leverkusen
Bayer Leverkusen 1-1 Bayern
Buts : Garcia (6 e ) // Díaz (69 e )
Expulsions : Jackson (42 e ) et Díaz (84 e ) …
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Bayern voit rouge mais sauve le nul à Leverkusen
Buts : Garcia (6 e ) // Díaz (69 e )
Expulsions : Jackson (42 e ) et Díaz (84 e ) …
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Atlético 1-0 Getafe But : Molina (8e) Expulsion : Abqar (55 e ) pour Getafe … QB pour SOFOOT.com
Encore du grabuge à Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux ont fait savoir ce samedi qu’ils ne reconnaissaient désormais plus l’un de leur groupe de supporters, les North Gate . « À la suite des incidents survenus récemment et des décisions judiciaires rendues à l’encontre ... Lire la suite
Alexis Pinturault, l'un des plus gros palmarès du ski alpin français, a annoncé samedi qu'il mettrait un terme à sa carrière sportive à l'issue de la saison. "L'idée pour moi, c'est de me retirer et de passer à autre chose, c'est le bon moment. J'ai longuement ... Lire la suite
Il n’y a pas que des mauvais côtés dans cette finale. Le choc entre le PSG et l’OL Lyonnes , délocalisé du côté d’Abidjan, sera arbitré par un corps arbitral 100% féminin . Une grande première dans l’histoire du football tricolore. « Grande première aujourd’hui ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer