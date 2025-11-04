 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toujours pas de Neymar avec la Seleção
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 00:01

Toujours pas de Neymar avec la Seleção

Toujours pas de Neymar avec la Seleção

Et si on ne revoyait plus jamais Neymar avec la Seleção ?

La question est piquante mais pourrait se poser sérieusement au Brésil, où Carlo Ancelotti a une nouvelle fois choisi de se passer de la star de Santos pour le prochain rassemblement des Auriverdes . « Je n’ai pas parlé récemment avec Neymar. On verra quand il pourra récupérer et jouer de nouveau. Pour le Mondial, nous avons besoin de joueurs avec une condition physique de très haut niveau » , a lâché l’ancien entraîneur du Real, qui n’est certainement pas passé à côté du retour du Ney à la compétition ce week-end.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Everton empêche Sunderland de remonter sur le podium
    Everton empêche Sunderland de remonter sur le podium
    information fournie par So Foot 03.11.2025 23:08 

    Sunderland 1-1 Everton Buts : Xhaka (46 e ) pour Sunderland // Ndiaye (15 e ) pour Everton Le Bris et sa brochette d’anciens de Ligue 1 freinés par… un ancien de Ligue 1.… AL pour SOFOOT.com

  • PSG-Bayern : un choc, un de plus
    PSG-Bayern : un choc, un de plus
    information fournie par So Foot 03.11.2025 22:59 

    Ce mardi à 21 heures, le PSG reçoit le Bayern Munich pour la 4e journée de Ligue des champions, dans un calendrier taillé pour les migraines, celui qu’Enrique appelle « le pire de la Ligue des champions ». Une affiche majuscule aux faux airs de finale avant l’heure. ... Lire la suite

  • Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes
    Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes
    information fournie par So Foot 03.11.2025 22:47 

    Pau 1-1 Troyes Buts : Messi (33 e ) pour Pau // Diop (62 e ) pour Troyes Exclusion : Bentayeb (17 e ) pour Troyes … AL pour SOFOOT.com

  • L'auteur de BD Mathieu Bablet, le 14 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Quand les dessinateurs de BD aident les jeux vidéo à sortir de leur bulle
    information fournie par AFP 03.11.2025 22:27 

    Présenté au public de la Paris Games Week, "Cairn", poétique jeu vidéo d'escalade du studio français The Game Bakers, bénéficie du trait singulier de l'auteur de BD Mathieu Bablet, insufflant au titre une identité visuelle forte pour le démarquer d'une offre toujours ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank