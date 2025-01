Touchée par une frappe israélienne, une internationale libanaise sort du coma

Un peu de soulagement après deux mois d’angoisse.

Touchée par une frappe israélienne le 16 novembre dernier dans la banlieue sud de Beyrouth, Celine Haidar est sortie du coma cette semaine. « Ça lui arrivait d’ouvrir les yeux, mais elle se rendormait à cause des médicaments. Petit à petit, le médecin a diminué la dose et, au troisième jour, elle a pu se réveiller , a raconté sa mère à L’Orient Le Jour. Elle nous a regardés, nous lui avons dit ‘Cligne des yeux si tu nous entends’. Quand elle l’a fait on n’y croyait pas, on l’a embrassée sur tout son corps. Elle nous serrait avec sa main. C’est une joie indescriptible. » …

TB pour SOFOOT.com