Pourquoi appelle-t-on les remplaçants des «coiffeurs » ?

Une coupe américaine, s’il vous plaît. Si la France a terminé la dernière finale de coupe du monde avec Axel Disasi, Randal Kolo Muani et a remportée la précédente avec Steven Nzonzi, un mot a été trouvé pour qualifier les remplaçants des Bleus : les « coiffeurs » .

Ambiance Tunisie-France, comme en 2022

Cette expression est beaucoup ressortie ce dimanche car Didier Deschamps a choisi de faire une grande revue d’effectif contre la Colombie, en match amical. D’ordinaire, elle est plus souvent employée lors d’une grande compétition, lorsqu’une équipe est qualifiée et aligne ses habituels remplaçants, comme c’était le cas des Français contre la Tunisie en 2022.…

UL pour SOFOOT.com