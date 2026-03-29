Les Colombiens alignés face aux Bleus

La bave du crapaud n’atteint pas la blanche Colombie. Trois jours après leur défaite contre la Croatie, les Colombiens ont rendez-vous avec l’autre finaliste du Mondial 2018 ce dimanche soir. Et pour cette rencontre face aux Bleus, l’Argentin Néstor Lorenzo a choisi d’aligner ses cadres . James Rodríguez, qui portera le brassard, et Luis Díaz, sont alignés. Le beau gosse de Benfica Richard Ríos débutera au milieu du terrain, derrière l’ancien marseillais Luis Suárez.

Un ancien marseillais sur le banc

Derrière, l’ancien de Tottenham Davinson Sánchez est aligné. L’ancien niçois David Ospina est sur le banc. Au Mondial, la Colombie sera opposée à l’Ouzbékistan, au Portugal et au vainqueur du barrage intercontinental entre la République Démocratique du Congo et la Jamaïque.…

UL pour SOFOOT.com