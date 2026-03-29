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L'ancienne Parisienne Lieke Martens annonce le décès de son enfant
information fournie par So Foot 29/03/2026 à 20:39

L'ancienne Parisienne Lieke Martens annonce le décès de son enfant

L'ancienne Parisienne Lieke Martens annonce le décès de son enfant

Triste nouvelle. Lieke Martens a annoncé la perte de son deuxième enfants après une fausse couche. Récente retraitée, l’internationale néerlandaise, retraitée des terrains depuis septembre, a dévoilé cet affreux événement ce dimanche. Sur Instagram, l’ancienne milieue du PSG et du Barça, championne d’Europe et meilleure joueuse du tournoi en 2017 avec les Pays-Bas, a publié ces mots : « Nous avons récemment partagé l’heureuse nouvelle selon laquelle nous attendions un deuxième fils. C’est avec une intense tristesse que nous devons vous informer que la grossesse ne s’est pas bien passée et que nous avons perdu notre fils. »

« Cette perte nous touche profondément, confie-t-elle ensuite. En famille, nous aimons prendre le temps et l’espace pour digérer cela et trouver un souffle. Merci pour votre compréhension et votre soutien pour cela. » Son mari s’appelle Benjamin van Leer. Il a joué pour l’Ajax Amsterdam, Breda et au Sparta Rotterdam.…

UL pour SOFOOT.com

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