Tottenham veut s'activer sur le mercato

Des nouveaux marins dans la galère de Tottenham ? Les Spurs ne veulent plus revivre une saison comme celle qui vient de se terminer. Pour éviter cela, Roberto De Zerbi a une solution : recruter en défense. Tottenham serait en discussions avancées avec le défenseur central de Brighton, Jan Paul van Hecke , comme l’annonce Sky Sports .

Les Spurs auraient déjà formulé une première offre pour le l’élégant neerlandais, refusée par le board des Seagulls . D’autres pistes défensives sont également exploitées, notamment Marcos Senesi de Bournemouth ou encore Andy Robertson , qui a annoncé son départ des Reds de Liverpool.…

TC pour SOFOOT.com