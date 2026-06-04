Tottenham veut s'activer sur le mercato
Des nouveaux marins dans la galère de Tottenham ? Les Spurs ne veulent plus revivre une saison comme celle qui vient de se terminer. Pour éviter cela, Roberto De Zerbi a une solution : recruter en défense. Tottenham serait en discussions avancées avec le défenseur central de Brighton, Jan Paul van Hecke , comme l’annonce Sky Sports .
Les Spurs auraient déjà formulé une première offre pour le l’élégant neerlandais, refusée par le board des Seagulls . D’autres pistes défensives sont également exploitées, notamment Marcos Senesi de Bournemouth ou encore Andy Robertson , qui a annoncé son départ des Reds de Liverpool.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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