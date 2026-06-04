Mourinho attaque la fédération turque
Cette fois, pas de bus. José Mourinho a engagé des poursuites contre la Fédération turque devant la Cour européenne des droits de l’homme , estimant que sa liberté d’expression a été violée lorsqu’il entraînait Fenerbahçe.
Il n’y a pas que les journalistes qui voient leur liberté d’expression malmenée en Turquie, 163 e sur 180 au classement de Reporters sans frontières. En mars 2025, le Portugais a déposé une requête contre la Fédération turque de football, qui lui avait infligé une sanction pour des comportements jugés inappropriés et antisportifs envers des supporters adverses et des arbitres. Traduction : Mourinho a encore dit tout haut ce qu’il aurait peut-être dû garder pour lui.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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