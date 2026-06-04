Mourinho attaque la fédération turque

Cette fois, pas de bus. José Mourinho a engagé des poursuites contre la Fédération turque devant la Cour européenne des droits de l’homme , estimant que sa liberté d’expression a été violée lorsqu’il entraînait Fenerbahçe.

Il n’y a pas que les journalistes qui voient leur liberté d’expression malmenée en Turquie, 163 e sur 180 au classement de Reporters sans frontières. En mars 2025, le Portugais a déposé une requête contre la Fédération turque de football, qui lui avait infligé une sanction pour des comportements jugés inappropriés et antisportifs envers des supporters adverses et des arbitres. Traduction : Mourinho a encore dit tout haut ce qu’il aurait peut-être dû garder pour lui.…

MJ pour SOFOOT.com