Nice gagne enfin un en Coupe d'Europe !

Nice 3-1 Go Ahead Eagles

Buts : Vanhoutte (10e) et Gouveia (41 e et 59 e ) pour Nice // Stokkers (68e) pour Go Ahead Eagles

Tout n’est peut-être pas pardonné, mais c’en est enfin terminé : en battant Go Ahead Eagles, Nice a mis un terme à ses séries catastrophiques de dix-sept matchs d’affilée sans victoire et de huit défaites consécutives en Coupe d’Europe. S’ils n’éviteront pas l’élimination, les Aiglons sortiront donc de l’Europa League sans un zéro pointé grâce à ce succès dessiné en première période. Durant cette dernière, Charles Vanhoutte a rapidement ouvert le score en profitant des (grosses) erreurs de Jarri De Busser et de Dean James. Puis, après un poteau touché par Joris Kramer suivi d’un sauvetage signé Juma Bah sur corner, Tiago Gouveia a réalisé le break en envoyant une superbe frappe au fond des filets.…

FC pour SOFOOT.com