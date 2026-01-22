Lille prend un but dès la première minute... et perd

Celta de Vigo 2-1 Lille

Buts : Swedberg (1 ère ) et Starfelt (69 e ) pour le Celta de Vigo // Giroud (86 e ) pour Lille

Première minute de jeu : ouverture du score signée Williot Swedberg (qui profite d’une mauvaise relance d’Alexsandro). Neuvième : blessure de Nabil Bentaleb (qui doit être remplacé par Aïssa Mandi). Dix-neuvième : but refusé à Borja Iglesias (pour hors-jeu). 29 e : expulsion de Hugo Sotelo (qui récolte un carton rouge pour une semelle sur Mandi). Comme dit le poncif, tout va très vite dans le football. Que ce soit en une poignée de secondes ou en une demi-heure, d’ailleurs. Cela dit, les entraîneurs du Celta de Vigo et de Lille savent pertinemment qu’une rencontre peut sembler longue pour les joueurs.…

FC pour SOFOOT.com