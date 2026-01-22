Rennes accueille sa première recrue hivernale

Un Polonais en Bretagne et une première recrue cet hiver pour le Stade rennais. Le club breton a officialisé tard dans la soirée de jeudi l’arrivée de Sebastian Szymański.

Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat jusqu’en 2029 à Rennes , qui a déboursé environ dix millions d’euros pour attirer le joueur qui évoluait à Fenerbahçe depuis 2023. C’était un renfort attendu par Habib Beye, qui avait déjà évoqué le besoin d’un profil plus créatif dans l’entrejeu, alors que l’effectif rennais s’est considérablement réduit depuis le grand ménage de l’été dernier.…

CG pour SOFOOT.com