Tottenham enregistre une nouvelle arrivée en défense
En plein travaux. Après une saison des plus catastrophiques, Tottenham poursuit sa reconstruction avec une troisième recrue. Faute de pouvoir cloner Micky van de Ven, les Spurs s’offrent Jan Paul van Hecke , défenseur central chipé à Brighton pour la maudique somme de 52 millions de livres sterling (environ 60 millions d’euros). La durée du contrat n’a pas été précisée (le club a simplement indiqué qu’il s’agissait d‘un accord sur le long terme).
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