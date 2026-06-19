Carlo Ancelotti et Gabriel pointent les lacunes du Brésil

Un peu trop rouillés pour une samba ? Après un départ laborieux face au Maroc (1-1), Carlo Ancelotti a pointé les faiblesses du Brésil , revenant notamment sur les manques observés quant au pressing : « On a fait une autocritique positive de notre premier match, on sait qu’on doit combler des lacunes et on va y arriver. Il nous faut avoir davantage d’équilibre et savoir déclencher le pressing au bon moment. » Mais ne lui parlez pas d’Endrick , car pour l’ex-coach du PSG, « il faut attendre le bon moment. »

Monsieur Sourcil Levé ne prend pas de haut la valeureuse équipe d’Haïti , qui a même posé quelques maux de têtes aux joueurs écossais malgré la défaite (0-1) : « Haïti a montré des qualités physiques contre les Écossais, ils étaient bien organisés, avec un bloc haut, ils produisent du bon football et ils seront extrêmement motivés, a prévenu le sélectionneur italien. Ils ont des attaquants très forts, rapides. On est focalisés sur ce qu’on doit améliorer. » …

SW pour SOFOOT.com