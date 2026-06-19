L’efficacité de l’attaque canadienne en chiffres
Sans pitié. Le Canada s’est adjugé une victoire nette et sans bavure (ou presque) face à une équipe du Qatar complètement aux abois (6-0). Les Canucks se sont laissés aller à une véritable démonstration offensive.
Rien qu’en première période, les hommes de Jesse Marsch ont cadré huit frappes : selon Opta,il s’agit d’une performance inédite lors d’un match de Coupe du Monde depuis la Roumanie en 1994 contre l’Argentine (également huit) .…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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