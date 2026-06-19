L’efficacité de l’attaque canadienne en chiffres

Sans pitié. Le Canada s’est adjugé une victoire nette et sans bavure (ou presque) face à une équipe du Qatar complètement aux abois (6-0). Les Canucks se sont laissés aller à une véritable démonstration offensive.

Rien qu’en première période, les hommes de Jesse Marsch ont cadré huit frappes : selon Opta,il s’agit d’une performance inédite lors d’un match de Coupe du Monde depuis la Roumanie en 1994 contre l’Argentine (également huit) .…

SW pour SOFOOT.com