 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La justice se prononce sur le renvoi en procès pour viol du footballeur Achraf Hakimi
information fournie par AFP 19/06/2026 à 04:04

Le footballeur Achraf Hakimi lors d'une conférence de presse au New York/New Jersey Stadium le 12 juin 2026 ( AFP / Mauro PIMENTEL )

Le footballeur Achraf Hakimi lors d'une conférence de presse au New York/New Jersey Stadium le 12 juin 2026 ( AFP / Mauro PIMENTEL )

La cour d'appel de Versailles doit se prononcer vendredi matin sur le renvoi en procès pour viol de l'international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi, décidé par un juge d'instruction fin février et dont il avait fait appel.

Lors de l'audience devant la chambre de l'instruction en mai, il avait demandé un non-lieu pour les faits qui lui sont reprochés: le viol d'une jeune femme, alors âgée de 24 ans comme lui, fin février 2023.

Elle avait relaté avoir fait la connaissance d'Achraf Hakimi en janvier 2023 sur le réseau social Instagram et s'être rendue chez lui dans un VTC (voiture de transport avec chauffeur) commandé par le joueur, avait indiqué à l'époque une source policière.

Selon elle, Achraf Hakimi l'avait embrassée et avait commis des attouchements sans son consentement, avant de la violer, avait rapporté cette même source.

Puis, la jeune femme était parvenue à le repousser et précisait qu'une amie, contactée par SMS, était venue la récupérer.

Achraf Hakimi avait été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, puis finalement renvoyé en procès en février.

À l'occasion du renvoi, son avocate Me Fanny Colin avait estimé que l'"accusation repose sur la seule parole d'une femme qui fait obstacle à toutes les investigations" et que la jeune femme avait "tenté de dissimuler à l'autorité judiciaire plusieurs messages échangés avec l'une de ses amies projetant de +dépouiller+ (sic) Monsieur Hakimi". Sollicitée jeudi soir par l'AFP, elle n'a pas souhaité s'exprimer en amont de l'audience.

Egalement contactée jeudi soir, le conseil de la victime Me Rachel-Flore Pardo a souhaité "rappeler simplement que trois magistrats ont d'ores et déjà constaté qu'il existe des charges suffisantes pour ordonner la mise en accusation d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale pour viol".

Jeanne (prénom d'emprunt), témoignant pour la première fois dans la presse sur Mediapart dans un article publié jeudi soir, dit vouloir "un procès pour (se) défendre, pour être entendue". "J'ai envie de me justifier. J'ai envie qu'on me croie", a-t-elle ajouté.

Malgré la gravité des accusations, le joueur, qui nie les faits, joue en Coupe du monde pour l'équipe nationale du Maroc, qui dispute son deuxième match contre l'Ecosse, vendredi soir aux Etats-Unis.

Désormais âgé de 27 ans, le défenseur latéral a débuté la compétition avec le brassard de capitaine.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des touristes se protègen du soleil au Trocadéro à Paris, le 18 juin 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )
    La canicule s'étend, avec 53 départements en vigilance orange
    information fournie par AFP 19.06.2026 03:53 

    La canicule s'étend vendredi en France, avec désormais 53 départements concernés par la vigilance orange - le long d'un axe allant du Sud-Ouest au Nord-Est -, une situation qui a conduit plusieurs municipalités à annuler la populaire Fête de la musique prévue dimanche. ... Lire la suite

  • Appel du 18-juin : quand De Gaulle désobéissait aux ordres...
    Appel du 18-juin : quand De Gaulle désobéissait aux ordres...
    information fournie par France 24 19.06.2026 00:34 

    Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait, depuis Londres, son célèbre appel à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi défiant ainsi le Maréchal Pétain. C'était il y a 86 ans. A cette occasion, Emmanuel Macron a rendu hommage au Mont Valérien ... Lire la suite

  • Des centaines de convives habillés en blanc se rassemblent au Trocadéro, face à la Tour Eiffel, pour un dîner géant secret de dernière minute dans le centre de Paris, le 18 juin 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    Des dîneurs en blanc sous la Tour Eiffel
    information fournie par AFP 18.06.2026 23:46 

    Plusieurs centaines de dîneurs habillés en blanc ont posé leurs tables jeudi soir sous la Tour Eiffel à Paris, a constaté un photographe de l'AFP. Il n'était pas possible dans l'immédiat de connaître les organisateurs de ce rendez-vous. Régulièrement, depuis une ... Lire la suite

  • Reims s'offre un latéral prometteur
    Reims s'offre un latéral prometteur
    information fournie par So Foot 18.06.2026 23:35 

    Bonne pioche. Le Stade de Reims tient une nouvelle recrue. Le club champenois a enrôlé ce jeudi l’ancien latéral de Brest Daoula Guindo, libre de tout contrat. Le défenseur de 23 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2031. Auteur d’une saison plus que convaincante ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank