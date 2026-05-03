Tottenham enfonce Villa et sort de la zone rouge

Aston Villa 1-2 Tottenham

Buts : Buendia (90 e +6) pour les Villains // Gallagher (12 e ) et Richarlison (25 e ) pour les Spurs

Les Spurs ne sont pas morts. Incapables de remporter le moindre match en 2026 jusqu’à la semaine passée, les voilà même qui ont enchaîné un deuxième succès consécutif ce dimanche soir, sur la pelouse d’Aston Villa (1-2) . De quoi repasser devant West Ham, à une dix-septième place qui, paradoxalement, ferait tout leur bonheur à l’issue d’une aussi terrible saison.…

TB pour SOFOOT.com