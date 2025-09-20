Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton s'enfonce dans la crise

La crise traverse la Manche.

Qui dit septembre dit premières inquiétudes. Dans ce multiplex de la cinquième journée de Premier League, certaines équipes commencent à s’inquiéter. Les Wolves d’abord, en avaient besoin mais restent sans points. Sous la pluie bien dégueu du Molineux, un joli mouvement à trois a pourtant permis à Ladislav Krejčí d’ouvrir le score, avant que le dernier quart d’heure de la première mi-temps soit un calvaire. Dominik Calvert-Lewin d’abord, puis un joli coup franc côté ouvert d’Anton Stach, avant le premier but en Premier League de Noah Okafor ont enterré tranquillement les locaux. Les Wolves sont derniers de Premier League, n’ont marqué que trois buts cette saison, et n’ont toujours pas pris un point. …

UL pour SOFOOT.com