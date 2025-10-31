 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tottenham, des promesses à tenir
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 20:25

Tottenham, des promesses à tenir

Tottenham, des promesses à tenir

Sous Thomas Frank, Tottenham réalise un début de saison plutôt encourageant, entre victoires surprises et promesses d’un collectif solide. Les Spurs sont troisièmes de Premier League, avant de recevoir Chelsea, mais les prochaines semaines diront ce que peut vraiment espérer le club londonien.

L’ironie du football se trouve parfois dans les chiffres. Tottenham, 17 e la saison dernière, a déjà planté 17 buts en 9 journées de championnat cette saison, ce qui fait du club londonien la meilleure attaque à égalité avec Manchester City. La métamorphose est palpable : la défense est redevenue solide (7 buts encaissés) et Micky van de Ven, défenseur central, mène étonnamment le bal de l’attaque avec quatre réalisations, tandis que Brennan Johnson, Richarlison et João Palinha suivent leur coéquipier avec trois pions chacun.

Pourtant, le tableau n’est pas idyllique. À domicile, le Tottenham Hotspur Stadium n’est pas encore la forteresse rêvée par Thomas Frank. Défaites contre Bournemouth et Aston Villa, élimination en Carabao Cup contre Newcastle cette semaine, le collectif prometteur a encore ses ratés. Mais sur la route, Tottenham avance, avec quatre victoires sur cinq déplacements, dont une de gala à l’Etihad Stadium (0-2), un contraste saisissant avec les trois petits succès à l’extérieur en dix-huit rencontres la saison dernière.…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • OGC Nice : Jonathan Clauss ne sera pas du déplacement à Paris
    OGC Nice : Jonathan Clauss ne sera pas du déplacement à Paris
    information fournie par So Foot 31.10.2025 22:55 

    Le torchon brûle. « J’ai besoin de gens qui soient à 100 % sur le plan physique et psychologique », a déclaré Franck Haise ce vendredi en conférence de presse. Dont acte : Jonathan Clauss n’a pas été retenu dans le groupe niçois qui se déplacera sur la pelouse ... Lire la suite

  • Face à Augsbourg, le Borussia Dortmund poursuit sur sa lancée
    Face à Augsbourg, le Borussia Dortmund poursuit sur sa lancée
    information fournie par So Foot 31.10.2025 22:31 

    Augsbourg 0-1 Borussia Dortmund But : Guirassy (38 e ) pour le BVB La série noire continue.… JD pour SOFOOT.com

  • Montpellier se replace, Bastia tient sa première victoire
    Montpellier se replace, Bastia tient sa première victoire
    information fournie par So Foot 31.10.2025 21:59 

    En attendant que les trois premiers ne ferraillent samedi et lundi prochains, le MHSC a réalisé une belle opération face à Rodez. Après le départ de son entraîneur, Bastia a connu le déclic contre Clermont et décroche trois points d'un coup pour la première fois ... Lire la suite

  • Caen dégoûte le Stade briochin, Sochaux nouveau dauphin
    Caen dégoûte le Stade briochin, Sochaux nouveau dauphin
    information fournie par So Foot 31.10.2025 21:27 

    Pour fêter Halloween, le FC Sochaux avait dégainé un maillot phosphorescent inspiré du Dia de los muertos mexicain. Ce coup marketing a visiblement porté chance aux Doubistes qui ont infligé au FC Versailles, pourtant lui aussi habitué des coups de comm’, un deuxième ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank