Tottenham, des promesses à tenir

Sous Thomas Frank, Tottenham réalise un début de saison plutôt encourageant, entre victoires surprises et promesses d’un collectif solide. Les Spurs sont troisièmes de Premier League, avant de recevoir Chelsea, mais les prochaines semaines diront ce que peut vraiment espérer le club londonien.

L’ironie du football se trouve parfois dans les chiffres. Tottenham, 17 e la saison dernière, a déjà planté 17 buts en 9 journées de championnat cette saison, ce qui fait du club londonien la meilleure attaque à égalité avec Manchester City. La métamorphose est palpable : la défense est redevenue solide (7 buts encaissés) et Micky van de Ven, défenseur central, mène étonnamment le bal de l’attaque avec quatre réalisations, tandis que Brennan Johnson, Richarlison et João Palinha suivent leur coéquipier avec trois pions chacun.

Pourtant, le tableau n’est pas idyllique. À domicile, le Tottenham Hotspur Stadium n’est pas encore la forteresse rêvée par Thomas Frank. Défaites contre Bournemouth et Aston Villa, élimination en Carabao Cup contre Newcastle cette semaine, le collectif prometteur a encore ses ratés. Mais sur la route, Tottenham avance, avec quatre victoires sur cinq déplacements, dont une de gala à l’Etihad Stadium (0-2), un contraste saisissant avec les trois petits succès à l’extérieur en dix-huit rencontres la saison dernière.…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com