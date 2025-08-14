 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tottenham dénonce les insultes racistes reçues par Mathys Tel
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 09:47

Tottenham dénonce les insultes racistes reçues par Mathys Tel

Tottenham dénonce les insultes racistes reçues par Mathys Tel

Et ça continue encore et encore.

Alors que Tottenham comptait deux buts d’avance à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les Londoniens se sont finalement inclinés aux tirs au but après avoir vu Paris revenir au score dans le temps additionnel (2-2, 4-3 TAB). Entré en jeu à la 79 e minute pour remplacer Mohammed Kudus, Mathys Tel est loin d’avoir livré sa meilleure prestation sous le maillot des Spurs, l’international tricolore espoir ayant manqué son tir au but, tout comme son coéquipier Micky van de Ven juste avant. Un échec qui s’est transformé en vagues de haine et d’injures à caractère raciste sur les réseaux sociaux à l’encontre de l’attaquant de 20 ans après la rencontre. Une situation dénoncée par son club dans un communiqué publié ce jeudi.…

LB pour SOFOOT.com

