"TotalEnergies vole EDF", accuse Fabien Roussel

Le secrétaire national du Parti communiste a accusé mercredi 22 février de profiter des bas prix d'EDF pour les entreprises et de revendre l'électricité beaucoup plus cher à ses clients mais aussi à l'électricien,"parce que EDF n'a plus assez d'électricité".

( AFP / LUDOVIC MARIN )

C'est du "vol, du racket". Invité mercredi 22 février de BFMTV-RMC , Fabien Roussel était remonté contre les multinationales, et a notamment attaqué TotalEnergies , q u'il accuse d'avoir "volé" de 6 à 8 milliards d'euros à EDF, via des "pratiques mafieuses" , en profitant des bas prix de l'électricité pour les grandes entreprises.

Alors que le géant pétrolier a enregistré plus de 19 milliards d'euros de bénéfices en 2022, un record, le secrétaire national du Parti communiste a avancé qu''une grande partie vient des bénéfices qu'il tire du prix de l'électricité qu'il achète à bas prix à EDF et qu'il revend à (la même) EDF entre 180 et 300 euros".

"EDF vend de l'électricité à 42-46 euros le mégawattheure à des fournisseurs privés, dont Total, et Total revend cette électricité à 180, 200, 300, 400 euros aux gens, mais aussi à EDF, parce que EDF n'a plus assez d'électricité", a-t-il expliqué. "Donc EDF se retrouve à racheter à 300 euros de l'électricité qu'il a vendue 42-46 euros à Total", a-t-il complété, évaluant à "entre 6 à 8 milliards d'euros" la somme que "Total a reçu de EDF rien que par cette manipulation".

"Je me mets juste à la place des salariés qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, qui ont des mains calleuses, qui en ont plein la tête quand ils travaillent avec leur tête et à qui on demande de travailler 2 ans plus et en même temps ils voient le champagne à la Bourse et ils voient des dividendes couler à flots", s'est agacé le député du Nord à propos de la réforme des retraites actuellement discutée au Parlement.

"C'est du vol, du racket. C'est le cartel des financiers, le cartel du CAC 40. Ce cartel-là, il se comporte quasi avec des pratiques mafieuses", s'est-il emporté.

Il a vertement critiqué l'appel d'Emmanuel Macron, mardi à Rungis, à un nouveau "geste" sur le gazole de la part des grands producteurs et distributeurs de carburants , parmi lesquels TotalEnergies qui a enregistré un bénéfice net record de 20,5 milliards d'euros en 2022. "Quand j'entends monsieur Macron dans ses beaux costumes (demander) à Monsieur Total de faire une ristourne de 500 millions d'euros sur l'essence", a-t-il commencé. "Mais c'est des milliards d'euros qu'ils ont engrangé sur notre dos !".

Il a plus généralement réclamé de "l'électricité moins cher" pour les particuliers , les communes, artisans, commerçants, etc. "Car elle existe: elle ne doit plus être vendue aux fournisseurs privés qui se font des montagnes d'or dessus" mais "directement par EDF".