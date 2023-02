"On va essayer de faire un petit geste diesel", assure Emmanuel Macron

En déplacement à Rungis ce mardi, le chef de l'État à appeler à "l'esprit de responsabilité" des grands producteurs comme TotalEnergies.

Emmanuel Macron, le 21 février 2023 à Rungis. ( POOL / BENOIT TESSIER )

En déplacement sur le marché de Rungis dès 5h30 du matin, Emmanuel Macron a défendu mardi 21 février sa réforme des retraites et le recul de l'âge de départ à la retraite . Mais pas seulement. Interpellé sur la question des carburants lors de cette première sortie au contact de ses concitoyens depuis le lancement du projet controversé, dont les prix sont repartis à la hausse depuis le début de l'année et la fin des ristournes gouvernementales et de TotalEnergies, le chef de l'État a répondu : "On va essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir".

" Je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et les entreprises concernées comme ça avait été fait l'année dernière sur les carburants avec des ristournes à la pompe qui avaient été faites par les entreprises comme Total ", a expliqué le président, qui était accompagné du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et de la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire.

"On peut aussi avoir à nouveau des gestes qui soient faits", a ajouté M. Macron. "Je sais l'esprit de responsabilité de nos grand producteurs et revendeurs et je pense que c'est important dans une période où l'on a besoin d'accompagner nos compatriotes", a-t-il souligné.

"C'est important dans une période où on a besoin d’accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent", a-t-il aussi souligné. "On a les aides pour les gros rouleurs", a-t-il par ailleurs rappelé, estimant que l'État "faisait déjà" un geste, "avec l’indemnité carburant".

Immédiatement interrogée sur ce "geste", sur CNews , la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, n’avait pas de détail à fournir. Elle a rappelé que l’indemnité carburant n’avait pas encore été demandée par de nombreux bénéficiaires potentiels.