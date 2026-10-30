TotalEnergies baisse le prix du diesel alors que la France s'apprête à libérer 10 millions de barils

Les files d'attente s'allongent aux stations-service parisiennes, mettant à rude épreuve la patience des automobilistes.

TotalEnergies va baisser le ‌prix du diesel à 2,15 euros le litre dans 705 stations-service ​à travers la France, a annoncé vendredi le géant pétrolier et gazier français, qui continue ainsi de sous-coter ses concurrents en proposant un ​tarif inférieur d'environ 9% à la moyenne nationale, alors que les prix des carburants atteignent ​des niveaux quasi-records.

Cette mesure intervient ⁠à la veille de la mise sur le marché par la ‌France de 10 millions de barils de gazole provenant de ses réserves stratégiques, avec pour objectif d'agir sur ​les prix à la ‌pompe, l'une des principales causes des manifestations sur ⁠le coût de la vie organisées dans le pays ce mois-ci.

TotalEnergies baissera le prix du diesel "sans attendre la livraison physique des stocks stratégiques (...) ⁠et pour ‌faire bénéficier ses clients de l'accès à ces stocks au ⁠coût historique", a déclaré le groupe dans un communiqué, la ‌mesure concernant les stations "Access", qui représentent 60% de ses ⁠ventes de carburants.

TotalEnergies répercutera à compter du lundi 2 ⁠novembre le bénéfice ‌de ce diesel avantagé dans les autres stations de son réseau ​hors Autoroutes, selon le communiqué.

L'énergéticien entend ‌par ailleurs maintenir un prix plafond national à 2,25 euros le litre sur le ​diesel, souligne-t-il dans le communiqué.

TotalEnergies a confirmé vouloir appliquer une remise de 200 euros par mètre cube pour ses clients ⁠se chauffant au fioul domestique jusqu'au dimanche 31 janvier 2027.

Le groupe en octroiera également une de 20 centimes par litre sur le gazole non routier pour les agriculteurs et les entreprises de travaux publics, ainsi que sur le gazole pêche.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Dimitri Rhodes, ​édité par Augustin Turpin)