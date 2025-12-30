 Aller au contenu principal
Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (5e et 4e)
30/12/2025

Dans quelques mois, la France retrouvera le Sénégal à la Coupe du monde, 24 ans après le succès surprise des Lions de la Teranga, dont la génération 2002 aura marqué un pays et un continent. Tout comme le Cameroun 1990 de Roger Milla. Deux sélections qui méritaient bien des places de choix dans notre top 50 des plus grandes sélections africaines de l’histoire.

⇐ Retrouvez les sélections classées de 10 à 6 ici

5/ Sénégal 2002

À l’été 2026, le Sénégal et la France s’affronteront à nouveau lors de leur premier match de groupe de la Coupe du monde, comme ce fut déjà le cas en 2002. À l’époque, les Bleus, alors champions du monde et d’Europe en titre, s’étaient inclinés 0-1 face aux Lions de la Teranga sur un but de Papa Bouba Diop. Bruno Metsu remportait ainsi le duel des sélectionneurs français face à Roger Lemerre. Et le Sénégal écrivait une des plus belles pages de son histoire.

Ce match devait s’avérer décisif pour les deux équipes et leurs entraîneurs. La France fut éliminée dès la phase de groupes avec un seul point en trois rencontres, et Lemerre fut démis de ses fonctions à l’issue du tournoi. De leur côté, Metsu et les Sénégalais posaient, grâce à ces trois points inauguraux, la première pierre d’un parcours sensationnel qui les mena, pour leur toute première participation à une Coupe du monde, jusqu’à la phase à élimination directe. Le quart de finale atteint reste encore aujourd’hui la meilleure performance du Sénégal dans l’histoire de la compétition.…

