Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (15 à 11)

On a conté leurs nuits légendaires au coin du feu. Elles ont porté les espoirs et fait la fierté de leur peuple. Elles ont même stoppé des guerres quand elles ne les ont pas subies. Pas forcément sur les meilleures pelouses, mais toujours dans la plus grande ferveur. Elles, ce sont les générations dorées des sélections africaines, dont voici les 50 plus marquantes.

15/ Mali 1972

Même avec les années, le parcours de la sélection 1972 du Mali laisse derrière elle un goût doux-amer. Cette année là, les Aigles réalisent la plus grande épopée de leur histoire en Coupe d’Afrique des nations, organisée au Cameroun. Une génération portée par un football instinctif et un chef évident : Salif Keïta. Déjà légende à Saint-Étienne, le Ballon d’or africain 1970 (le premier de l’histoire) incarne l’élégance et la puissance. La Panthère noire est un prodige en France, un héros à Bamako : « Quand je suis arrivé en Europe, les Africains n’avaient que Pelé, Mohamed Ali et Eusébio […] Ils étaient fiers et se sont tous reportés sur moi. Je ne pouvais pas les décevoir » , confiait-il, conscient de sa résonance. Dans cette compétition, le Mali avance avec fraîcheur, surprend le Cameroun (pourtant favori) en demi-finales. Dribbleur fou, buteur de feu, Keïta orchestre et rassure. Le Aigles se retrouvent en finale, une première historique. Mais le manque d’expérience se fait sentir en finale, mettant un terme à l’épopée sur défaite frustrante 3-2, face au Congo-Brazzaville. Jamais depuis les Aigles n’ont été aussi près d’un titre continental. Plus de cinquante ans plus tard, cette CAN demeure un repère, presque un mythe, celui d’un Mali battu mais respecté, du panache, avec en toile de fond une amertume : l’histoire ne couronne pas toujours les légendes. CM

