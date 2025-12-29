Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (10 à 6)

On a conté leurs nuits légendaires au coin du feu. Elles ont porté les espoirs et fait la fierté de leur peuple. Elles ont même stoppé des guerres quand elles ne les ont pas subies. Pas forcément sur les meilleures pelouses, mais toujours dans la plus grande ferveur. Elles, ce sont les générations dorées des sélections africaines, dont voici les 50 plus marquantes.

⇐ Retrouvez les sélections classées de 15 à 11 ici

10/ Nigeria 2013-2014

La génération nigériane de 2013 naît dans un pays en apnée. Le nord est ravagé par les attentats de Boko Haram, l’État vacille, et la sélection arrive à la CAN sud-africaine sans statut, sans hype. Stephen Keshi, ancien capitaine de 1994 devenu sélectionneur, s’aventure dans une mission quasi impossible, à la tête d’une sélection qui, comme son pays, est meurtrie. Quelques mois plus tôt, Rashidi Yekini, meilleur buteur de l’histoire du Nigeria et premier à inscrire un but en Coupe du monde pour les Super Eagles , est mort dans l’isolement, victime d’une maladie d’ordre neurologique.

Pourtant, sur le terrain, quelque chose prend forme. Le Nigeria traverse la compétition comme une équipe qui n’a rien à perdre et tout à porter. En quarts, il renverse la Côte d’Ivoire de Drogba et Yaya Touré, et en finale, un but sec de Sunday Mba suffit. Premier titre arraché depuis 19 ans. Keshi devient ainsi l’un des rares à avoir gagné la CAN à la fois en tant qu’entraîneur et joueur.…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com