La Roma rêverait d'un retour de Mohamed Salah
L’Italie plutôt que l’Arabie saoudite ?
Selon plusieurs médias italiens, l’AS Roma nourrirait l’ambition de faire revenir Mohamed Salah. Passé par la capitale italienne entre 2015 et 2017, l’international égyptien avait ensuite rejoint Liverpool pour un montant de 42 millions d’euros. Les dirigeants romains envisageraient aujourd’hui un prêt jusqu’à la fin de la saison .…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
