Le PSG va inaugurer un nouveau sponsor contre le Paris FC
Rendez-nous Opel.
Le Paris Saint-Germain a trouvé un nouveau locataire sur sa manche. Le club a officialisé un partenariat pluriannuel avec BEYOND Developments, promoteur immobilier basé à Dubaï, qui devient Partenaire Premium Sleeve jusqu’en 2029. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
