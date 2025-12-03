Top 20 : foot et mafia

Braquages, assassinats, coups de pression, complots, came, infidélité, pizza et crustacés. Petit florilège des grandes rencontres entre mafieux et footeux, à l’occasion de la sortie du nouveau numéro de So Foot , en kiosque dès ce jeudi 4 décembre, consacré à ces drôles de mariages.

→ Kolašinac, Özil et un carjack loupé

S’attaquer à des joueurs de foot pleins aux as est toujours tentant pour les délinquants, mais quand parmi les victimes visées, il y a Sead Kolašinac, défenseur bosniaque amateur de contacts rugueux, fatalement, ça se complique. Juillet 2019, le défenseur des Gunners sort furibard du 4X4 de Mesut Özil et met en fuite deux membres d’un gang du nord de Londres bien décidés à les dépouiller avec leurs petits couteaux. Et ça, en short et à l’aide de ses seuls poings. Ego de Balkanique conforté et pote protégé.

Remember when Sead Kolasinac single-handedly fought robbers to protect Mesut Ozil.pic.twitter.com/t6fOw5tWAS…

Par Siméon Groud et Victor Marie pour SOFOOT.com