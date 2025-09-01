Top 10 : Triplé en Ligue 1

Avant João Neves, auteur de trois buts magnifiques avec le Paris Saint-Germain contre Toulouse ce samedi lors de la troisième journée du championnat de France, d'autres joueurs ont marqué la Ligue 1 d'un triplé mémorable depuis 2002. Retour sur certains d'entre eux, entre nostalgie et plaisir des yeux.

→ Le plus récent : João Neves (PSG-Toulouse, août 2025)

Deux retournés acrobatiques en un quart d’heure, une praline en lucarne sur la fin : à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, João Neves n’a pas fait dans la dentelle lors du set de tennis infligé par le Paris Saint-Germain à Toulouse. « Je suis très content pour le triplé, c’est mon premier et je vais m’en rappeler pour toujours , a réagi le héros de la soirée sur Ligue 1+ avant de s’épancher sur sa passion pour les ciseaux. C’est quelque chose que j’aime faire à l’entraînement ou à la plage au beach soccer, j’aime ce genre de geste. Si je le fais à l’entraînement, pourquoi je ne pourrais pas le faire en match ? » Bah oui, pourquoi ? Ce qui est sûr, c’est que les spectateurs d’un soir, eux aussi, s’en rappelleront pendant un bon moment.

O hat-trick mais lindo da história do futebol 🇵🇹 pic.twitter.com/fEeSCzk0lz…

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com